Боец СВО с позывным Тринашка стал 13-й жертвой страшного пожара в костромском клубе
Александр Редников с позывным Тринашка. Фото © LIFE
Александр Редников, принимавший участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца под позывным Тринашка, трагически погиб, спасая людей из пожара в костромском клубе "Полигон". Странное совпадение: его фамилия значилась 13-й в списке жертв трагедии, сообщил Лайфу источник.
38-летний Редников служил в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку. Александр приехал в Кострому тоже по воле судьбы. Он получил ранение в ногу и был отправлен сюда на лечение. Находился он в воинской части неподалёку от "Полигона". Той роковой ночью боец вместе с сослуживцами просто проходил мимо клуба и стал свидетелем пожара. Тринашка вместе с ними без раздумий бросился спасать людей из объятого пламенем здания. Он успел вывести несколько человек и снова ринулся в огонь.
В какой-то момент товарищи потеряли Александра из виду в дыму и панике. Позже его нашли погибшим. Друзья считают, Тринашка осознанно пошёл на риск: из-за ранения в ногу он не мог быстро передвигаться, но всё равно проявил героизм.
Фото со свадьбы Александра Редникова и Елены © LIFE
По данным Лайфа, всего за неделю до трагической гибели боец женился. Его невеста Елена приехала из Бердска в Кострому, чтобы его навестить. После воссоединения они решили не медлить и сыграли свадьбу. Елена прошла путь от невесты и жены до вдовы всего за неделю. Похороны героя назначены на эту пятницу.
Как сообщал Лайф, в ночь на 5 ноября пожар в "Полигоне" унёс 13 жизней. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых расчётов. Возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлено днём траура. СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 13 человек.