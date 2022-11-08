Боец СВО с позывным Тринашка стал 13-й жертвой страшного пожара в костромском клубе

Александр Редников, принимавший участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца под позывным Тринашка, трагически погиб, спасая людей из пожара в костромском клубе "Полигон". Странное совпадение: его фамилия значилась 13-й в списке жертв трагедии, сообщил Лайфу источник.

38-летний Редников служил в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку. Александр приехал в Кострому тоже по воле судьбы. Он получил ранение в ногу и был отправлен сюда на лечение. Находился он в воинской части неподалёку от "Полигона". Той роковой ночью боец вместе с сослуживцами просто проходил мимо клуба и стал свидетелем пожара. Тринашка вместе с ними без раздумий бросился спасать людей из объятого пламенем здания. Он успел вывести несколько человек и снова ринулся в огонь.

В какой-то момент товарищи потеряли Александра из виду в дыму и панике. Позже его нашли погибшим. Друзья считают, Тринашка осознанно пошёл на риск: из-за ранения в ногу он не мог быстро передвигаться, но всё равно проявил героизм.

Фото со свадьбы Александра Редникова и Елены © LIFE