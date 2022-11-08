В Херсонской области диверсант ВСУ совершил самоподрыв, пытаясь скрыться

В Бериславе Херсонской области украинский диверсант совершил самоподрыв, пытаясь скрыться от правоохранителей. Об этом журналистам рассказали в экстренных службах региона.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошёл самоподрыв члена террористической ячейки СБУ", — заявили в экстренных службах.