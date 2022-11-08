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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 13:02
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Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев

Госдума приняла в I чтении законопроект о наделении добровольцев статусом ветерана боевых действий

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон "О ветеранах". Документ распространяет статус ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Инициативой также предлагается установить статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе СВО. Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее Лайф уже рассказывал, что участников специальной военной операции, в том числе добровольцев и мобилизованных, в скором времени освободят от уплаты налогов и страховых взносов. Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, данная инициатива разрабатывалась совместно с правительством страны.

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Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц. А 3 ноября им был подписан указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным.

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ТАСС / Сергей Медведев

Марина Калегина
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