Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон "О ветеранах". Документ распространяет статус ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Инициативой также предлагается установить статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе СВО. Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее Лайф уже рассказывал, что участников специальной военной операции, в том числе добровольцев и мобилизованных, в скором времени освободят от уплаты налогов и страховых взносов. Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, данная инициатива разрабатывалась совместно с правительством страны.

