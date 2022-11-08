В Запорожье заявили, что на передовой находятся мобилизованные только с боевым опытом
Рогов: Лишь часть мобилизованных находится на передовой в Запорожской области
Непосредственно на передовой на территории Запорожской области находится лишь часть мобилизованных, которые имеют боевой опыт и прошли горячие точки. Об этом ТАСС заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Мобилизованные строят укрепления и обеспечивают безопасность в крупных населённых пунктах. Лишь часть из них непосредственно находится на передовой. Это прошедшие не одну горячую точку взрослые люди, имеющие массу навыков в военном деле, умеющие и желающие воевать", — отметил Рогов.
Он также заметил, что обучению мобилизованных уделяется большое количество внимания и они постепенно привыкают к новым условиям. По словам Рогова, на линии соприкосновения действует формула "русский русскому помоги".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции находится около 80 тысяч мобилизованных, из которых почти 50 тысяч уже принимают участие в боевых действиях.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ