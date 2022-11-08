В Запорожье заявили, что на передовой находятся мобилизованные только с боевым опытом

Непосредственно на передовой на территории Запорожской области находится лишь часть мобилизованных, которые имеют боевой опыт и прошли горячие точки. Об этом ТАСС заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мобилизованные строят укрепления и обеспечивают безопасность в крупных населённых пунктах. Лишь часть из них непосредственно находится на передовой. Это прошедшие не одну горячую точку взрослые люди, имеющие массу навыков в военном деле, умеющие и желающие воевать", — отметил Рогов.

Он также заметил, что обучению мобилизованных уделяется большое количество внимания и они постепенно привыкают к новым условиям. По словам Рогова, на линии соприкосновения действует формула "русский русскому помоги".