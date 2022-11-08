Ветеран ЧВК "Вагнер" с позывным Князь посоветовал мобилизованным в зоне спецоперации на Украине быть внимательными и не подбирать ничего с земли, так как противник специально оставляет мины-ловушки. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

"Даже если нашли рожок от автомата, граната лежит на земле, пусть они лежат. Подбирать ничего не нужно, потому что практически всё заминировано. К этому рожку, получается, может вести леска от минизаряда. Убить, может, и не убьёт, а кисть и ступню оторвёт", — объяснил он.

Любой незнакомый предмет может оказаться заминированным. Особенно много ловушек спрятано в опавшей листве, поэтому не следует без необходимости углубляться в лесополосу, предупредил собеседник издания. По его словам, лучше двигаться по асфальту, если есть такая возможность. И даже валяющиеся на земле безобидные на вид детские игрушки могут представлять опасность.

"У многих с гражданки привычка осталась. Вот лежит на земле кукла, игрушка детская — боец пнул её, а там "Лепесток" был (противопехотная фугасная мина нажимного действия. — Прим. Лайфа), так полноги оторвало", — сказал ветеран.