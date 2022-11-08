Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение ещё на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия мобилизации и военного положения, которые истекают 21 ноября. Тексты к документам пока не опубликованы.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что проекты будут одобрены уже на следующем заседании парламента.

"На ближайшем пленарном заседании будут вновь продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года", — написал нардеп в своём телеграм-канале.