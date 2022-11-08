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8 ноября, 11:47

Второй испытательный пуск МБР "Сармат" могут осуществить до конца 2022 года

Второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" могут осуществить до конца нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

"До конца этого года лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) "Сармата" могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия", — отметил собеседник агентства.

По словам источника, пуск будет осуществлён с космодрома Плесецк с доставкой учебно-боевых блоков на полигон Кура. После проведения испытаний и соответствующих оценок вполне возможно, что будет принято решение о развёртывании первого полка с ракетами "Сармат".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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