Медведев назвал внимание к мобилизованным и их семьям важнейшей задачей "Единой России"

Потребности мобилизованных и членов их семей являются первоочередной задачей "Единой России". Об этом заявил замглавы Совбеза РФ и председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами.

"Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия", — подчеркнул он и призвал глав регионов отталкиваться именно от этого при принятии решений.