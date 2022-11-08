Медведев назвал внимание к мобилизованным и их семьям важнейшей задачей "Единой России"
Потребности мобилизованных и членов их семей являются первоочередной задачей "Единой России". Об этом заявил замглавы Совбеза РФ и председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами.
"Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия", — подчеркнул он и призвал глав регионов отталкиваться именно от этого при принятии решений.
Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт отдельное мероприятие, не связанное с прямой линией, чтобы обсудить с гражданами меры поддержки мобилизованных.
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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина