Избавление от страданий: Психотерапевт объяснил, почему мать выбросила дочь с 11-го этажа в Москве

У выбросившей дочь с одиннадцатого этажа столичной многоэтажки женщины могла быть послеродовая депрессия, она могла враждебно воспринимать действительность, поэтому своим поступком хотела "избавить ребёнка от страданий". Таким мнением поделился с "Вечерней Москвой" психотерапевт Евгений Фомин.

"В большинстве случаев эти действия сопровождаются мыслями, что она не то чтобы хочет навредить ребёнку, а, наоборот, облегчить ему жизнь. Если женщина находится в жёсткой, тяжёлой послеродовой депрессии и негативно оценивает себя и окружающий мир, то таким образом она пытается избавить ребёнка от страданий. Эти действия могут быть трагичным актом гуманизма с её стороны", — пояснил он.

Катализатором могли стать конфликты в семье и неготовность к появлению малыша. Врач отметил, что депрессия способна накапливаться годами и взорвать ситуацию в неподходящий момент. К тому же предрасположенность к депрессивным состояниям передаётся по наследству.

"Женщина обесценила свою жизнь, посчитала, что она не имеет смысла, как и жизнь её ребёнка", — заключил специалист.