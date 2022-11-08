Избавление от страданий: Психотерапевт объяснил, почему мать выбросила дочь с 11-го этажа в Москве
Психотерапевт Фомин объяснил, почему мать могла выбросить дочь с 11-го этажа в Москве
Мать, выбросившая годовалую дочь из окна многоэтажки в Москве. Фото © SHOT
У выбросившей дочь с одиннадцатого этажа столичной многоэтажки женщины могла быть послеродовая депрессия, она могла враждебно воспринимать действительность, поэтому своим поступком хотела "избавить ребёнка от страданий". Таким мнением поделился с "Вечерней Москвой" психотерапевт Евгений Фомин.
"В большинстве случаев эти действия сопровождаются мыслями, что она не то чтобы хочет навредить ребёнку, а, наоборот, облегчить ему жизнь. Если женщина находится в жёсткой, тяжёлой послеродовой депрессии и негативно оценивает себя и окружающий мир, то таким образом она пытается избавить ребёнка от страданий. Эти действия могут быть трагичным актом гуманизма с её стороны", — пояснил он.
Катализатором могли стать конфликты в семье и неготовность к появлению малыша. Врач отметил, что депрессия способна накапливаться годами и взорвать ситуацию в неподходящий момент. К тому же предрасположенность к депрессивным состояниям передаётся по наследству.
"Женщина обесценила свою жизнь, посчитала, что она не имеет смысла, как и жизнь её ребёнка", — заключил специалист.
Фомин добавил, что определить истинные мотивы поведения матери выброшенной в окно девочки поможет судебно-психиатрическая экспертиза.
Напомним, в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали. У неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб лёгких, живота и другие травмы. Сама женщина также попала в больницу. По данным Лайфа, её нашли без сознания в квартире, а в комнатах пахло газом. Предположительно, мать ребёнка находилась в депрессии из-за бракоразводного процесса.
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