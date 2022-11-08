Госдума отклонила спорный законопроект о цифровой рекламе. Этого добивались депутаты ЕР из Петербурга Госдума отклонила резонансный законопроект о едином операторе цифровой рекламы 19284 19284 Фото © Shutterstock

Госдума во вторник отклонила законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Спорный документ ещё с лета широко обсуждался в регионах и профессиональном сообществе и вызвал много нареканий. Участники рынка опасались его монополизации и вместе с регионами готовили поправки ко второму чтению.

Петербургские парламентарии добивались отклонения законодательных инициатив с момента их внесения. Однозначную позицию по этому вопросу заняли Сергей Боярский, Михаил Романов, Александр Тетердинко и Николай Цед.

Сергей Боярский. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

"Региональное отделение "Единой России" в Петербурге одним из первых — ещё в августе — провело общественное и экспертное обсуждение законопроекта по горячим следам. На нашей площадке крупнейшие ассоциации отрасли, малый и средний бизнес обозначили свою позицию. Практически все были едины во мнении, что законопроект существенно ущемит права локального бизнеса. Поэтому его отклонение — закономерный исход", — прокомментировал Лайфу первый зампредседателя ИТ-комитета, депутат фракции "Единой России" Сергей Боярский.

В свою очередь, первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю, депутат фракции "Единой России" Михаил Романов предположил, что вступление законопроекта в силу дало бы стимул расширению серых рекламных схем, спровоцировало бы падение доходов многих рекламных агентств, их закрытие, снижение числа рабочих мест в отрасли, сужение налогооблагаемой базы.

Михаил Романов. Фото © ТАСС / Галеев Анвар

"Это большая победа общества, которое сумело, пользуясь демократическими инструментами, донести свою позицию до депутатов и убедить парламент в своей правоте. Это прекрасный пример взаимодействия власти, бизнеса и общества. Многочисленные консультации и общественные слушания с участием экспертов, профессионалов рынка, экономистов и правоведов сначала заставили парламент приостановить рассмотрение законопроекта, а затем принять решение о его отклонении", — озвучил своё мнение Романов.

Он напомнил, что в Северной столице далеко не везде разрешено размещение рекламных конструкций. В центральной части города много исторических памятников и охраняемых законом панорам, которые запрещено заслонять рекламой. Поэтому петербуржцы настороженно отреагировали на перспективу создания единого для всей страны оператора наружной цифровой рекламы.

Ранее Лайф сообщал, что петербургские единороссы презентовали проект по защите детей в Интернете. Речь идёт о лекциях для родителей школьников, на которых им расскажут как о деструктивном поведении в Интернете и вредоносном контенте, так и о травле и буллинге, финансовом мошенничестве и даже опасных онлайн-играх. Встречи будут проходить в образовательных учреждениях с октября по декабрь.

Авторы Алексей Берковиц