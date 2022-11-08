Госдума отклонила спорный законопроект о цифровой рекламе. Этого добивались депутаты ЕР из Петербурга

Госдума во вторник отклонила законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Спорный документ ещё с лета широко обсуждался в регионах и профессиональном сообществе и вызвал много нареканий. Участники рынка опасались его монополизации и вместе с регионами готовили поправки ко второму чтению.

Петербургские парламентарии добивались отклонения законодательных инициатив с момента их внесения. Однозначную позицию по этому вопросу заняли Сергей Боярский, Михаил Романов, Александр Тетердинко и Николай Цед.

Сергей Боярский. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

"Региональное отделение "Единой России" в Петербурге одним из первых — ещё в августе — провело общественное и экспертное обсуждение законопроекта по горячим следам. На нашей площадке крупнейшие ассоциации отрасли, малый и средний бизнес обозначили свою позицию. Практически все были едины во мнении, что законопроект существенно ущемит права локального бизнеса. Поэтому его отклонение — закономерный исход", — прокомментировал Лайфу первый зампредседателя ИТ-комитета, депутат фракции "Единой России" Сергей Боярский.

В свою очередь, первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю, депутат фракции "Единой России" Михаил Романов предположил, что вступление законопроекта в силу дало бы стимул расширению серых рекламных схем, спровоцировало бы падение доходов многих рекламных агентств, их закрытие, снижение числа рабочих мест в отрасли, сужение налогооблагаемой базы.

Михаил Романов. Фото © ТАСС / Галеев Анвар

"Это большая победа общества, которое сумело, пользуясь демократическими инструментами, донести свою позицию до депутатов и убедить парламент в своей правоте. Это прекрасный пример взаимодействия власти, бизнеса и общества. Многочисленные консультации и общественные слушания с участием экспертов, профессионалов рынка, экономистов и правоведов сначала заставили парламент приостановить рассмотрение законопроекта, а затем принять решение о его отклонении", — озвучил своё мнение Романов.

Он напомнил, что в Северной столице далеко не везде разрешено размещение рекламных конструкций. В центральной части города много исторических памятников и охраняемых законом панорам, которые запрещено заслонять рекламой. Поэтому петербуржцы настороженно отреагировали на перспективу создания единого для всей страны оператора наружной цифровой рекламы.