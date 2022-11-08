Киркоров разозлил фанатов, выскочив на сцену в колготках поверх трусов

Поп-король Филипп Киркоров на концерте в Алма-Ате 7 ноября поразил публику, выйдя на сцену в нижнем белье. Видео, как певец выступал в капроновом костюме поверх трусов, поделилась пользовательница TikTok Гульзара Мергиязова. Киркоров пританцовывал, будто пытаясь скрыть наготу, а потом заявил, что спускается в зал к зрителям. "Филя уже не тот😵‍💫😵‍💫", — написала возмущённая дама.

Комментарии не заставили себя ждать: "Я в шоке...😳", "А что врачи говорят????????", "Филипп, выздоравливайте 😂😂😂", "У Лолиты взял напрокат 😂", "Это что??? Я ещё от Баскова не отошла, а тут снова шок 😂😂😂", "Костюм обсудили, а что с песней? Я ни слова не поняла 😳", "Бедные люди, и они ещё за это деньги заплатили! 😳".