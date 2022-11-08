"Лишились всего": Оскандалившиеся бегством из России Прусикин и Таюрская пожаловались на безденежье в США

Участники панк-рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская в интервью Deutsche Welle* пожаловались на нищету. Музыканты в начале года сбежали из России в американский Лос-Анджелес с двумя чемоданами, а теперь перебиваются редкими заработками с концертов, которые сейчас не такие масштабные, как раньше.

"Мы лишились дома, мы лишились работы, мы лишились друзей — всего, страны. Мы полностью перелопатили свою жизнь, мы вынужденно бежали, собрав всего два чемодана", — разоткровенничалась Таюрская. "Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги". У меня денег сейчас у самого нет, мне нужно кушать, ну правда, нужно жить как-то", — подхватил Прусикин.

При этом мосты в РФ артисты не сжигают и допускают, что когда-нибудь вернутся в родную страну. "Сейчас из нас сделали врагов народа, люди называют предателями, потому что мы даём интервью. Как мы можем трогать свой дом, как мы можем ненавидеть земляков? У нас в России много друзей, мы прожили там всю жизнь! Мы всегда будем любить Родину!" — добавил Прусикин.

Между тем в Сети не понимают, в чём проблема артистов: "Бежали...)) Лишились...)) Никто не заставлял. Уроды, РФ дала им всё, включая огромные гонорары, площадки, рекламу, и этот список можно продолжать долго. Очень надеюсь, что они никогда больше в Россию не вернутся. Они кинули её и всех своих фанатов в сложное время. Собаке — собачья смерть!", "Крыски", "Так им и надо", "Не жалко", "Так а зачем вы бежали в США? Вам здесь жилось плохо?", "Бежали они от чего, интересно? 🤔".