10 фото, с которыми не нужно объяснять, почему Крис Эванс самый сексуальный мужчина

Получение звания самого сексуального мужчины на свете звезде "Мстителей" Крису Эвансу пророчили ещё два года назад, но тогда актёр сам всё испортил, причём не специально. Эванс хотел показать подписчикам запись игры с экрана телефона, но открыл галерею фото. В ней среди других снимков находился кадр с обнажёнными мужскими гениталиями. Крис практически сразу удалил неудачное видео, однако его фанаты успели не только всё увидеть, но и сохранить скриншот. Позже артист перевёл произошедшее в шутку, ну а самым сексуальным парнем журнал People назвал Майкла Б. Джордана из "Чёрной пантеры".

В 2021-м Эванса обошёл актёр Пол Радд, снявшийся в фильмах "Человек-муравей", "Люблю тебя, чувак", "Бестолковые", "Любовь по‑взрослому", и негодованию поклонников Криса не было предела. Но теперь всё встало на свои места, и без ума от счастья и фаны Капитана Америки, и его семья. "Это для меня не сюрприз!" — заявила его мать Лиза. Собрали фото Эванса, глядя на которые и объяснять не надо, почему именно он — самый сексуальный мужчина на планете.

Журнал People назвал Криса Эванса самым сексуальным мужчиной в мире. Фото © "Кинопоиск"

Сам 41-летний актёр теперь ждёт насмешек приятелей, в чём признался в интервью журналу People. "Буллинг не заставит себя ждать. Благодатная почва для харассмента", — уточнил он. При этом заметил, что, если бы в школьные годы узнал, как его будут хвалить во взрослом возрасте, раздулся бы от гордости. "Это стало бы дорогой к становлению крутым пацаном, которым я не был".

Актёр Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной планеты по версии журнала People. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chrisevans / Инес ван Ламсвеерде и Винуд Матадин

Крис Эванс, конечно, тот ещё похититель женских сердец, но в любви ему отчаянно не везёт. Он встречался с актрисами Джессикой Билл, Минкой Келли, Сандрой Буллок, Эшли Грин и Дженни Слейт, но к своим годам так и не был женат. Актёр при этом уверяет, что хочет быть счастливым семьянином — иметь супругу и детей.

Капитан Америка Крис Эванс — самый сексуальный мужчина планеты. Фото © "Кинопоиск"

Вот что думают в русскоязычном сегменте Сети о самом сексуальном парне планеты: "Просто привлекательный и обаятельный мужчина 👍", "Милаха, но не секси", "А как же Серкан Болат?😂", "Не считаю его красавцем".

Американский актёр Крис Эванс. Фото © "Кинопоиск"

Ну а англоязычные фанаты Эванса, конечно, в восторге: "НАКОНЕЦ-ТО!!!! ТАК ЗАСЛУЖЕННО!!!", "Могу подтвердить, что Крис самый сексуальный", "Да, круто... Но в следующем году выберите, пожалуйста, Джейсона Момоа", "Поддерживаю на 100%!".

Крис Эванс признан журналом People самым сексуальным мужчиной в 2022 году. Фото © "Кинопоиск"

Эванс на связь с фанатами пока не выходил, но в его соцсетях уже добавилось подписчиков, которым нужно быть готовыми к милому контенту. Крис часто постит фото с пёселями, в частности приютской собакой по кличке Доджер, которую забрал к себе домой несколько лет назад.

Крис Эванс очень любит собак и даже приютил пса по кличке Доджер во время съёмок в "Одарённой". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chrisevans

Свободно ли сейчас сердце Эванса, неясно, но с прошлого года поклонники вовсю ищут подтверждение слухам о его романе с Селеной Гомес.

Крис Эванс — самый сексуальный мужчина – 2022 по версии журнала People. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / chrisevans

Как вам выбор журнала People? Согласны, что Крис Эванс — самый сексуальный мужчина планеты? Или есть всё же кто-то погорячее? Пишите ответы в комментах.