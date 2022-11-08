6 признаков, которые ещё на первом свидании выдадут в мужчине неудачника в постели
На первом свидании с мужчиной присмотритесь внимательно к его поведению и разговорам. Если заметите следующие признаки, можете не сомневаться: парень перед вами — так себе любовник.
Отличный лайфхак для тех, кому интересно заранее оценить, каков мужчина в постели. Совсем необязательно заниматься сексом, чтобы определить любовные навыки избранника: о его способностях скажут следующие шесть признаков. Нужно помнить, что неосознанно мы всегда выдаём себя с головой. Поэтому, милые дамы, не позвольте обмануть себя красивыми речами. Смотрите на действия кавалера, прежде чем дать ему шанс оказаться с вами в одной кровати.
У мужчины нет желания прикоснуться к женщине
Плохой любовник даже и не подумает соблазнять женщину заранее, прикасаясь к ней. Фото © Freepik
Совсем не значит, что на первом свидании следует сидеть друг у друга на коленях, обниматься и изучать тела руками. Но те мужчины, кто совсем сторонится тактильного контакта с женщиной, могут показаться странными. Как можно не дотронуться до человека, к которому тянет? Опытные любовники знают, что завоевание расположения избранницы начинается задолго до желанной близости. Кавалер, который заинтересован в общении, подаст руку, приобнимет и будет скромно заигрывать, распаляя страсть медленно, но верно. А вот плохой любовник даже и не подумает соблазнять даму заранее. Поэтому все "случайные" касания очень важны и на них нужно всегда обращать внимание.
Парень на свидании слишком увлечён алкоголем
Алкоголь не просто расслабляет, но и успокаивает нервы. Нет ничего катастрофичного, если вы с кавалером выпьете бокал-другой вина, например. Однако тот мужчина, кто сразу начнёт налегать на спиртные напитки в больших количествах, должен вызвать подозрения. Конечно, не нужно думать сразу о плохом, но нельзя исключать вероятность того, что избранник страдает от алкогольной зависимости. В худшем случае спиртное убьёт всё сексуальное желание в партнёре и не позволит ему быть в боевой готовности. Вечер с таким мужчиной точно будет испорчен.
У мужчины нет и капли чувства юмора
Если мужчина занудный, вероятность скучного секса с ним практически гарантирована. Фото © Shutterstock
Разве может быть свидание интересным с занудой? Вряд ли. Строить из себя клоуна и без конца травить анекдоты, конечно, не стоит, но мужчине при первых встречах важно показать, что с чувством юмора у него всё в порядке. Ведь со скучным парнем не захочет быть вместе ни одна девушка. Умение в правильный момент пошутить никак не связано с компетентностью ухажёра в постели. Но если тот полный зануда, вероятность скучного секса практически гарантирована.
Кавалер хвастается любовными похождениями
Вряд ли человек, который уверен в себе и точно знает, как доставить девушке удовольствие, станет на первом же свидании "рекламироваться". Хвастуны, особенно заливающие про любовные похождения, сразу вызывают у женщин недоверие. И не зря. Любовник, в жизни которого секс регулярный, не станет пытаться произвести впечатление на избранницу заранее. Потому как прекрасно знает, как себя вести. А вот тот мужчина, который хочет прослыть Казановой или альфа-самцом, имеет все шансы оказаться неопытным партнёром.
Мужчина торопится и суетится
Если мужчина слишком дёргано себя ведёт на свидании, это говорит о его неуверенности. Фото © Freepik
Как распознать заранее в мужчине плохого любовника? Опытные женщины ответят следующее: не выбирать тех, кто торопится и суетится. Если парень слишком дёргано себя ведёт, это говорит о неуверенности. Когда даже находиться рядом с дамой ему сложно, каким же будет секс? Второе, за что стоит зацепиться, — то, как он ест. Торопливый мужчина, который не наслаждается блюдом, а глотает еду, практически не чувствуя вкуса, окажется таким же эгоистом в постели. Его не заботит наслаждение партнёрши. Главное — быстрее скинуть с себя напряжение и получить удовольствие, больше ничего такого кавалера не волнует.
Избранник не готов тратиться
Очень важно при первых встречах с предполагаемым партнёром присмотреться к его поведению в отношении трат. Первое, на что стоит обратить внимание, — само место встречи. Если мужчина зовёт женщину в ресторан, это как минимум означает, что он понимает всю серьёзность ситуации. Хотя такой выбор совсем не гарантия успеха — кавалер в конце вечера может попросить разделить счёт пополам. Следите, какие блюда мужчина закажет. Если он заявит, что постоянно берёт в этом заведении только одно знакомое лакомство и менять выбор не собирается даже с подачи партнёрши, это плохо. Такое поведение говорит о неуверенности и нежелании открывать для себя что-то новое: ухажёр не хочет рисковать. А значит, и секс с ним будет скучным и однообразным.
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