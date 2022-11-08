6 признаков, которые ещё на первом свидании выдадут в мужчине неудачника в постели

Отличный лайфхак для тех, кому интересно заранее оценить, каков мужчина в постели. Совсем необязательно заниматься сексом, чтобы определить любовные навыки избранника: о его способностях скажут следующие шесть признаков. Нужно помнить, что неосознанно мы всегда выдаём себя с головой. Поэтому, милые дамы, не позвольте обмануть себя красивыми речами. Смотрите на действия кавалера, прежде чем дать ему шанс оказаться с вами в одной кровати.

У мужчины нет желания прикоснуться к женщине

Плохой любовник даже и не подумает соблазнять женщину заранее, прикасаясь к ней. Фото © Freepik

Совсем не значит, что на первом свидании следует сидеть друг у друга на коленях, обниматься и изучать тела руками. Но те мужчины, кто совсем сторонится тактильного контакта с женщиной, могут показаться странными. Как можно не дотронуться до человека, к которому тянет? Опытные любовники знают, что завоевание расположения избранницы начинается задолго до желанной близости. Кавалер, который заинтересован в общении, подаст руку, приобнимет и будет скромно заигрывать, распаляя страсть медленно, но верно. А вот плохой любовник даже и не подумает соблазнять даму заранее. Поэтому все "случайные" касания очень важны и на них нужно всегда обращать внимание.

Парень на свидании слишком увлечён алкоголем

Алкоголь не просто расслабляет, но и успокаивает нервы. Нет ничего катастрофичного, если вы с кавалером выпьете бокал-другой вина, например. Однако тот мужчина, кто сразу начнёт налегать на спиртные напитки в больших количествах, должен вызвать подозрения. Конечно, не нужно думать сразу о плохом, но нельзя исключать вероятность того, что избранник страдает от алкогольной зависимости. В худшем случае спиртное убьёт всё сексуальное желание в партнёре и не позволит ему быть в боевой готовности. Вечер с таким мужчиной точно будет испорчен.

У мужчины нет и капли чувства юмора

Если мужчина занудный, вероятность скучного секса с ним практически гарантирована. Фото © Shutterstock

Разве может быть свидание интересным с занудой? Вряд ли. Строить из себя клоуна и без конца травить анекдоты, конечно, не стоит, но мужчине при первых встречах важно показать, что с чувством юмора у него всё в порядке. Ведь со скучным парнем не захочет быть вместе ни одна девушка. Умение в правильный момент пошутить никак не связано с компетентностью ухажёра в постели. Но если тот полный зануда, вероятность скучного секса практически гарантирована.

Кавалер хвастается любовными похождениями

Вряд ли человек, который уверен в себе и точно знает, как доставить девушке удовольствие, станет на первом же свидании "рекламироваться". Хвастуны, особенно заливающие про любовные похождения, сразу вызывают у женщин недоверие. И не зря. Любовник, в жизни которого секс регулярный, не станет пытаться произвести впечатление на избранницу заранее. Потому как прекрасно знает, как себя вести. А вот тот мужчина, который хочет прослыть Казановой или альфа-самцом, имеет все шансы оказаться неопытным партнёром.

Мужчина торопится и суетится

Если мужчина слишком дёргано себя ведёт на свидании, это говорит о его неуверенности. Фото © Freepik

Как распознать заранее в мужчине плохого любовника? Опытные женщины ответят следующее: не выбирать тех, кто торопится и суетится. Если парень слишком дёргано себя ведёт, это говорит о неуверенности. Когда даже находиться рядом с дамой ему сложно, каким же будет секс? Второе, за что стоит зацепиться, — то, как он ест. Торопливый мужчина, который не наслаждается блюдом, а глотает еду, практически не чувствуя вкуса, окажется таким же эгоистом в постели. Его не заботит наслаждение партнёрши. Главное — быстрее скинуть с себя напряжение и получить удовольствие, больше ничего такого кавалера не волнует.

Избранник не готов тратиться