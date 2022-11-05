Мужчины ненавидят эти 8 вещей в сексе, а у девушек они постоянно в ходу

Иногда мужчина и женщина в паре относятся к близости по-разному: он концентрируется на том, чтобы оба получили удовольствие, а она пытается устроить из секса целое представление. И мы говорим сейчас даже не о ролевых играх. Девушки в интиме могут слишком стараться впечатлить партнёра, чем только раздражают и злят. Громкие стоны или большое количество оставленных меток на теле любят далеко не все мужчины. Тема сексуальных предпочтений вообще индивидуальна. Собрали восемь вещей в сексе, которые не по вкусу большинству кавалеров.

Наигранные стоны и поддельный оргазм

Парни прекрасно понимают, когда девушка начинает перед ними что-то изображать. Фото © Shutterstock

Стараясь впечатлить ухажёра и показать ему страсть и желание, женщина принимается стонать. Да так увлекается, что явно переигрывает. Все эти крики, шумные ахи и охи практически от любого движения или действия мужчин только раздражают. Они не против слышать, как возлюбленной хорошо, но только если она ведёт себя естественно. Потому как парни прекрасно понимают, когда девушка нарочно начинает что-то изображать. Например, поддельный оргазм. Опытные любовники прекрасно знают физиологические особенности пика наслаждения, поэтому его имитация сильно задевает мужчин.

Разговоры во время прелюдии

К "подготовке" к сексу мужчины и женщины тоже относятся по-разному, поэтому все эти пошлые разговоры в кровати, особенно когда процесс уже начался, могут сильно сбивать мужчину с толку. Сказать пару фраз в подходящий момент, конечно же, можно, но важна мера. Если хочется поболтать, делать это стоит до того, как вы оказались голой в кровати с возбуждённым мужчиной.

Безынициативность во время интимной близости

Мужчин раздражает и злит безынициативность девушки в процессе. Фото © Shutterstock

Ещё партнёров часто раздражает и злит безынициативность дамы в процессе. Некоторые особы могут всячески соблазнять мужчину, намекать или откровенно предлагать секс, а потом просто перестают что-то делать. Считают ли они, что именно от ухажёра зависит удовольствие обоих во время близости? Возможно. Вот только заниматься интимом с женщиной, которая в постели подобна бревну, парням не нравится. Какой смысл, если не можешь разделить эмоции с человеком?

Попытки женщины вести себя как в фильме для взрослых

Другая крайность — девушки, воображающие себя главными героинями порнофильма. Может, в качестве разнообразия иногда такое поведение мужчина и оценит. Но если партнёрша будет постоянно изображать из себя кого-то, кем не является, лишь бы угодить, парня это запросто оттолкнёт и разозлит. В первую очередь секс — это возможность насладиться приятным процессом с любимым человеком. Поэтому излишний артистизм испортит и близость, и настроение.

Укусы и царапины

Не всем партнёрам нравится грубость от женщины во время секса. Фото © Shutterstock

В зависимости от характера и предпочтений женщины во время секса она может становиться грубой и даже агрессивной. Оказалось, что укусы и царапины приходятся по вкусу далеко не всем партнёрам. Возможно, в кино они и выступают показателем страсти, но в реальности такие следы причиняют лишь дискомфорт.

Закрытость и неуверенность девушки в себе

Зачем соглашаться на секс, если никакого удовольствия процесс не принесёт. Нет ничего более ужасного, чем заставлять себя. Но некоторые женщины думают, что соглашаться на близость в отношениях — их обязанность. При отсутствии желания партнёрша будет неуверенной и закрытой, такой, будто старается как можно быстрее "отстреляться" от интима. Мужчин подобное поведение в сексе бесит, потому что они чувствуют себя какими-то моральными садистами, принуждающими вторую половинку к тому, чего та не хочет.

Молчание дамы о желаниях, а после — претензии

Мужчин невероятно раздражает молчание дамы о своих желаниях. Фото © Shutterstock

Ещё мужчин невероятно раздражает молчание дам о своих желаниях. Сначала девушка может просто принимать всё то, что делает для неё во время близости партнёр, а потом предъявить претензии, что ей не понравилось или было не так, как хотелось. Зачем же тогда было молчать? Такое отношение к сексу может подорвать самооценку мужчины, особенно того, кто искренне любит женщину.

Секс только в полной темноте