В Кузбассе врачи спасли рыбака, которому ветка пронзила череп и прошла через мозг

Уникальный случай произошёл во врачебной практике Виталия Булгакова, заведующего нейрохирургическим отделением № 2 городской клинической больницы № 29 в Новокузнецке. Он и его коллектив спасли рыбака Алексея Кочева, в чью голову на двенадцать сантиметров вошла ветка. Пациент споткнулся о корни дерева и упал на торчащий из земли объект, после чего смог сам добраться до медучреждения.

В Новокузнецке врачи спасли рыбака с палкой в голове. Видео © LIFE

Изначально томография показала некритичность травмы, однако уже через неделю было выявлено формирование зоны гнойного энцефалита и развитие абсцесса длиной десять сантиметров. Булгаков рассказал Лайфу, что в таких случаях шансы выжить минимальны. Решено было провести операцию, в ходе которой мозг рыбака очистили от образований.

"У нас были арбалетные ранения, ранения шпагой, огнестрельные. Но такое ранение веточкой, которая прошла через весь мозг, зашла под левым глазом и упёрлась в теменную кость с другой стороны... Это очень редкий случай, что она ничего не задела, никакой сосуд, зрительный нерв, не была повреждена гипоталамо-гипофизарная система. Пациент самостоятельно ходил, разговаривал", — рассказал хирург.

Сейчас Алексей восстанавливается и, по словам медиков, уже через полгода сможет вернуться к полноценной жизни. Он благодарен коллективу больницы за совершённое чудо.

"На данный момент я себя уже хорошо чувствую, по сравнению с тем, каким я прибыл в больницу. Тогда я лежал, глазами водил, был между небом и землёй, можно сказать. Я им очень благодарен, нет таких слов, чтобы всю благодарность передать. Молодцы ребята", — рассказал он.