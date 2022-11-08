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8 ноября, 11:57

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 18

В московской клинике скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 города Ижевска в конце сентября. Об этом сообщили в Минздраве Удмуртии. Таким образом, число погибших увеличилось до 18 человек.

"Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии. Врачи всё это время боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, в больницах всё ещё остаются четыре пострадавших ребёнка.

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Напомним, 26 сентября в Ижевске выпускник устроил стрельбу в школе. Изначально было известно о 17 погибших, из них 11 — дети. Сам напавший покончил с собой в одном из кабинетов. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".

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ТАСС / Алёна Селезнёва

Александра Вишнякова

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