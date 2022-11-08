Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 18
В московской клинике скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 города Ижевска в конце сентября. Об этом сообщили в Минздраве Удмуртии. Таким образом, число погибших увеличилось до 18 человек.
"Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии. Врачи всё это время боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава, в больницах всё ещё остаются четыре пострадавших ребёнка.
Напомним, 26 сентября в Ижевске выпускник устроил стрельбу в школе. Изначально было известно о 17 погибших, из них 11 — дети. Сам напавший покончил с собой в одном из кабинетов. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
ТАСС / Алёна Селезнёва