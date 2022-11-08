Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 18

В московской клинике скончалась 67-летняя женщина, пострадавшая при стрельбе в школе № 88 города Ижевска в конце сентября. Об этом сообщили в Минздраве Удмуртии. Таким образом, число погибших увеличилось до 18 человек.

"Она была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии. Врачи всё это время боролись за её жизнь, но спасти пациентку не удалось", — говорится в сообщении ведомства.