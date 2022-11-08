Стало известно, как Саркози лишил США возможности принять ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года должен был проходить в США, но глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе экс-президента Франции Николя Саркози. А позднее стало известно, что Доха купила у Парижа истребители на несколько десятков миллиардов долларов. Такими подробностями поделился экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер.

"Катар — это очень маленькая страна. Футбол и ЧМ слишком масштабны для этого государства. Выбор Катара был ошибкой. Мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 году, а США — в 2022 году. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника по очереди организовали мундиали", — приводит его комментарий Voetbal International.

Как уточняет Блаттер, за неделю до решающего конгресса ФИФА ему позвонил Платини и заявил, что их план не будет реализован. Главу УЕФА пригласили во дворец французского экс-президента Николя Саркози, где тот попросил Платини "попробовать сделать что-то для Катара, когда будет выбираться хозяин ЧМ". По его словам, за день до этого Саркози присутствовал на обеде с наследным принцем Катара.

"Платини задал мне вопрос, что бы сделал я, если бы мой президент попросил меня о чём-то. Но я ответил, что никогда об этом не задумывался, ведь в Швейцарии нет президента. В общем, именно так и получилось: благодаря голосу Платини ЧМ достался Катару, а не США. Разумеется, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у Франции истребители на 14,6 миллиарда долларов", — заключил Блаттер.