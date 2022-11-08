"Это как Лебедь, Рак и Щука": Гоблин Пучков описал судьбу США после выборов басней Крылова

Публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков указал на полное отсутствие единства по политическим вопросам среди правящих элит Соединённых Штатов. Так он прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" ситуацию с выборами в Конгресс, которые стартуют сегодня.

"Злые трамписты" активно идут во власть. И, скорее всего, захватят большинство в Конгрессе. И политический расклад там серьёзно поменяется. Но тут как в Библии: дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Для США это всё очень и очень плохо", — отметил Пучков.

Публицист подчеркнул, что, когда внутри элиты больше нет никакого единства, страна вообще перестаёт понимать, что надо делать, куда бежать, за что хвататься.

"Одни — давай на Украине воевать, другие — давай на Тайване. Третьи — бросаем всё, давайте дома разбираться. Это как Лебедь, Рак и Щука. Каждый тянет в свою сторону. Один — под воду, другой — в небо, третий — по земле", — сравнил Пучков.