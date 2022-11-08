"Это как Лебедь, Рак и Щука": Гоблин Пучков описал судьбу США после выборов басней Крылова
Гоблин Пучков предрёк раскол в США из-за победы "злых трампистов" на выборах в Конгресс
Публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков указал на полное отсутствие единства по политическим вопросам среди правящих элит Соединённых Штатов. Так он прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" ситуацию с выборами в Конгресс, которые стартуют сегодня.
"Злые трамписты" активно идут во власть. И, скорее всего, захватят большинство в Конгрессе. И политический расклад там серьёзно поменяется. Но тут как в Библии: дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Для США это всё очень и очень плохо", — отметил Пучков.
Публицист подчеркнул, что, когда внутри элиты больше нет никакого единства, страна вообще перестаёт понимать, что надо делать, куда бежать, за что хвататься.
"Одни — давай на Украине воевать, другие — давай на Тайване. Третьи — бросаем всё, давайте дома разбираться. Это как Лебедь, Рак и Щука. Каждый тянет в свою сторону. Один — под воду, другой — в небо, третий — по земле", — сравнил Пучков.
В США же уверены, что промежуточные выборы в Конгресс покажут, куда движется государство — к выздоровлению или погибели. По оценке аналитиков, партии представляют "две в корне разные Америки". Республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Демократы отстаивают право детей самим определять пол, призывают сидеть в темноте ради "зелёной" повестки и позволяют въезжать в государство нелегальным иммигрантам.
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