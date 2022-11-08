Постпред США при ООН Томас-Гринфилд прибыла в Киев
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев. Обложка © Twitter / Nate Evans
Сегодня в Киев прибыла постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом в "Твиттере" сообщил директор по коммуникациям американского представительства в ООН Нейт Эванс, сопроводив пост фотографией.
"Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд находится в Киеве для проведения встреч, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины Соединёнными Штатами", — сообщил Эванс.
Ранее Лайф рассказывал, что в конце октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с визитом, который уже не раз откладывался. Прибытие политика не анонсировали ни в Киеве, ни в Берлине. Изначально его визит должен был состояться в апреле, но этого не случилось: Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве якобы из-за его "тесных связей" с Россией. А затем и сам Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации.