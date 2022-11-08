Постпред США при ООН Томас-Гринфилд прибыла в Киев

Сегодня в Киев прибыла постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом в "Твиттере" сообщил директор по коммуникациям американского представительства в ООН Нейт Эванс, сопроводив пост фотографией.