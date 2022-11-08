В Еврокомиссии обсуждают отказ от введения ценового потолка на импортируемый газ

В Еврокомиссии не считают, что ценовой потолок на импортируемый в ЕС газ будет эффективным в борьбе с энергокризисом. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных дипломатов. По их словам, в понедельник ЕК представила делегатам правительств стран Евросоюза свой анализ возможных действий. Идея блока состоит в распределении трат на сырьё по времени.