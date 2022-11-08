В Еврокомиссии обсуждают отказ от введения ценового потолка на импортируемый газ
Bloomberg: ЕК не считает ценовой потолок на газ эффективным против энергокризиса
В Еврокомиссии не считают, что ценовой потолок на импортируемый в ЕС газ будет эффективным в борьбе с энергокризисом. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных дипломатов. По их словам, в понедельник ЕК представила делегатам правительств стран Евросоюза свой анализ возможных действий. Идея блока состоит в распределении трат на сырьё по времени.
Собеседники агентства добавили, что ряд стран, в частности Италия, Польша, Бельгия и Греция, раскритиковали политику Брюсселя и настаивают на введении потолка. Новую же стратегию поддержали Германия и Нидерланды. 24 ноября министры стран Евросоюза встретятся, чтобы выработать соглашение по предложению.
Лайф писал, что Еврокомиссия распространила документ с рекомендациями по введению ценового потолка на газ в Великобритании и Швейцарии. Считается, что данный шаг повысит эффективность меры.
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