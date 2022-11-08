Учёные нашли гормон, который определяет риск возрастных заболеваний у мужчин
Группа учёных из Ноттингемского университета сумела установить важную роль гормона INSL3, который вырабатывается в период полового созревания и может помочь спрогнозировать развитие различных возрастных заболеваний у мужчин. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.
Исследователи выяснили, что INSL3 вырабатывается теми же клетками в яичках, которые отвечают за выработку тестостерона. При этом уровень данного гормона остаётся постоянным на протяжении всей жизни, начиная с процесса полового созревания. Также стало понятно, что он может играть роль прогностического биомаркера различных возрастных заболеваний, например сексуальной дисфункции.
По мнению учёных, данное открытие может говорить о том, что мужчины с высоким INSL3 в молодости будут менее склонны к приобретению различных возрастных заболеваний с течением времени. В ближайшее время исследователи намерены определить, что именно влияет на уровень гормона в крови.
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