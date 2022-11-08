Учёные нашли гормон, который определяет риск возрастных заболеваний у мужчин

Группа учёных из Ноттингемского университета сумела установить важную роль гормона INSL3, который вырабатывается в период полового созревания и может помочь спрогнозировать развитие различных возрастных заболеваний у мужчин. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

Исследователи выяснили, что INSL3 вырабатывается теми же клетками в яичках, которые отвечают за выработку тестостерона. При этом уровень данного гормона остаётся постоянным на протяжении всей жизни, начиная с процесса полового созревания. Также стало понятно, что он может играть роль прогностического биомаркера различных возрастных заболеваний, например сексуальной дисфункции.