Условия президента Украины Владимира Зеленского, которые он поставил для ведения переговоров с Россией, являются чушью, а садиться с ним за один стол для ведения диалога не представляется возможным. Об этом RT заявил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, Зеленский сейчас находится не в том положении, чтобы ставить Москве условия, а цели специальной операции РФ, которые неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин, остаются неизменными.

"Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Четыре региона, а Крым — пятый регион, включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России", — отметил Джабаров.

По мнению сенатора, такие условия могут ставиться специально, чтобы полностью исключить возможность диалога между Москвой и Киевом из-за их абсолютной неприемлемости.