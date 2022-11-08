Командир "Ахмата" Алаудинов развеял слухи о массовой гибели кадыровцев в Лисичанске
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов опроверг сообщения СМИ о якобы массовой гибели бойцов подразделения в Лисичанске.
"У нас очень хорошо, слаженно идёт работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнера". Получается, что мы, наверное… друг без друга раньше... как будто бы мы раньше и не смогли бы… Идёт совместная работа. <…> И работа у нас, как говорится, идёт на пять. Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то, я не понял, кадыровцев в Лисичанске... Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас всё хорошо. Идём вперёд", — подчеркнул генерал-майор в эфире Первого канала.
Комментируя назначение замкомом 2-го армейского корпуса, Алаудинов назвал самой большой ответственностью для него — быть членом команды главы Чечни Рамзана Кадырова. Он признался, что другие статусы и регалии считает "параллельно идущими". Этот статус ничего не прибавил и не отнял, поскольку он продолжает делать ту же самую работу, добавил командир "Ахмата".
Ранее Алаудинов сообщил, что наступление ВСУ у Сватова было "жёстко остановлено". По словам командира спецназа "Ахмат", на тот участок переброшено необходимое количество сил и средств российских военных.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Елена Афонина