Командир "Ахмата" Алаудинов развеял слухи о массовой гибели кадыровцев в Лисичанске

"У нас очень хорошо, слаженно идёт работа 2-го армейского корпуса, спецназа "Ахмат" и ЧВК "Вагнера". Получается, что мы, наверное… друг без друга раньше... как будто бы мы раньше и не смогли бы… Идёт совместная работа. <…> И работа у нас, как говорится, идёт на пять. Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то, я не понял, кадыровцев в Лисичанске... Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас всё хорошо. Идём вперёд", — подчеркнул генерал-майор в эфире Первого канала.