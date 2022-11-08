Владимир Машков заявил о попытках Запада добиться полной отмены русскоязычного человека
Отмена на Западе произведений великих русских писателей, художников и других деятелей искусства говорит о том, что таким образом западные политики добиваются "полной отмены" русскоязычного человека. Об этом заявил народный артист России Владимир Машков в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. Его слова приводит ЕАН.
Актёр пояснил, что само понятие "отмена культуры" гораздо шире, чем подразумевают некоторые. По его мнению, такими действиями политики западных государств намереваются полностью "отменить" русских людей.
"Разговор не о том, будут ли кино снимать или будет ли театр. А речь о том, чтобы не было вас — носителей культуры. Когда вы поймёте, что хотят отменить русскоговорящего человека, тогда вы ужаснётесь. Поэтому это не разговор о развитии. По их мнению, нас не должно быть вообще. Как только мы всё поймём, что это такое — отменить культуру, тогда ярость благородная вскипит", — объяснил Машков.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Машков и артисты Театра Олега Табакова выступили перед ранеными участниками СВО в филиале № 3 госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Артисты читали стихи и исполняли известные композиции Владимира Высоцкого, а также песни военных лет, такие как "Катюша" и "Тёмная ночь". После выступления военнослужащие и медики сделали фотографии на память и пообщались с артистами в неформальной обстановке.
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ТАСС / Сергей Карпухин