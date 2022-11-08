Владимир Машков заявил о попытках Запада добиться полной отмены русскоязычного человека

Отмена на Западе произведений великих русских писателей, художников и других деятелей искусства говорит о том, что таким образом западные политики добиваются "полной отмены" русскоязычного человека. Об этом заявил народный артист России Владимир Машков в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. Его слова приводит ЕАН .

"Разговор не о том, будут ли кино снимать или будет ли театр. А речь о том, чтобы не было вас — носителей культуры. Когда вы поймёте, что хотят отменить русскоговорящего человека, тогда вы ужаснётесь. Поэтому это не разговор о развитии. По их мнению, нас не должно быть вообще. Как только мы всё поймём, что это такое — отменить культуру, тогда ярость благородная вскипит", — объяснил Машков.