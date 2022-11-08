В Москве 22-летний пациент умер после операции на носовой перегородке

В Москве в клинике пластической хирургии пациент умер сразу после пластической операции на носовой перегородке. По данным РЕН ТВ, причиной смерти 22-летнего парня могла стать тромбоэмболия.

В клинику он пришёл, чтобы скорректировать носовую перегородку. Операция продолжалась около часа, однако после её окончания у молодого человека остановилось сердце. Реанимировать 22-летнего пациента пытались на протяжении 40 минут, но он скончался.

РЕН ТВ уточняет, что при росте в 180 сантиметров парень весил 150 килограммов и жаловался на повышенное давление. Перед хирургическим вмешательством врачи оценили риск тромбоэмболии как низкий.