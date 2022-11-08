В Москве 22-летний пациент умер после операции на носовой перегородке
В Москве в клинике пластической хирургии пациент умер сразу после пластической операции на носовой перегородке. По данным РЕН ТВ, причиной смерти 22-летнего парня могла стать тромбоэмболия.
В клинику он пришёл, чтобы скорректировать носовую перегородку. Операция продолжалась около часа, однако после её окончания у молодого человека остановилось сердце. Реанимировать 22-летнего пациента пытались на протяжении 40 минут, но он скончался.
РЕН ТВ уточняет, что при росте в 180 сантиметров парень весил 150 килограммов и жаловался на повышенное давление. Перед хирургическим вмешательством врачи оценили риск тромбоэмболии как низкий.
А ранее хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, какие пластические операции больше всего популярны у россиян. Чаще всего жители страны хирургическим путём решают проблему нависшего века. Причём операцию делают пациенты в возрасте от 30 до 70+ лет.
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