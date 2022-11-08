Магическое мышление: Психиатр объяснила веру в значимость затмений нестабильными временами

Причиной веры многих людей в значимость астрономических явлений, вроде "коридора затмений", являются нестабильные времена. Таким мнением с РИАМО поделилась психиатр-психотерапевт центра ментального здоровья "Эмпатия" Гузель Хуснуллина. По её словам, уверенность в связи между земными и небесными явлениями была характерна для человека "Тёмных веков".

"В те далёкие, тёмные времена наука ещё не могла объяснить все детали человеческой жизни, взаимоотношений, социального устройства и природных явлений, поэтому объяснения находили в таких вещах, которые современному образованному человеку кажутся смешными. Проигранная битва, неурожай, эпидемия — такие земные беды связывались с небесными явлениями", — пояснила она.

Такая убеждённость является частью магического мышления. Оно способно снизить тревогу, вызванную непониманием причин происходящих ежедневно событий. Массовость этого явления нормальна для исторических, переломных моментов, которые характеризуются крайней хаотичностью событий. Однако, по словам Хуснуллиной, у отдельных людей это может быть симптомом психических недугов, вроде бредового расстройства или психоза.

"В других случаях я советую сместить фокус с событий на небосводе на события, происходящие в вашей жизни, и сосредоточиться на них. В условиях внешней неопределённости особенно важно найти то, что будет давать вам силу и энергию справляться с трудностями и вести осознанную, счастливую жизнь", — подытожила психиатр.