Бывшего организатора "Русских маршей" Дёмушкина проверяют на дискредитацию власти
Член СПЧ Меркачёва: Националиста Дёмушкина проверяют на дискредитацию власти
Националиста и одного из бывших организаторов "Русских маршей" Дмитрия Дёмушкина проверяют на причастность к дискредитации государственной власти за рубежом. Как сообщила член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва, в его отношении уголовное дело не возбуждено.
"Дмитрий Дёмушкин написал мне, что дома! Ура! Отпустили! Пока проводится проверка, уголовное дело не возбуждено. Тема проверки — "возможная дискредитация государственной власти за рубежом". Конкретики не дали", — написала член СПЧ в телеграм-канале.
По словам адвоката Дёмушкина Олега Колесникова, так как уголовное дело в его отношении не возбуждено, "соответственно, у него нет никакого статуса". Кроме того, в беседе с РИА "Новости" он добавил, что проверка проводится по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
Напомним, сегодня полиция провела обыск в квартире у националиста и одного из бывших организаторов "Русских маршей" Дмитрия Дёмушкина. Его адвокат Олег Колесников рассказал Лайфу, что это был осмотр, который был связан "с журналистской деятельностью. В частности, речь идёт о видеороликах, которые Дмитрий выкладывал на "Ютубе". По итогам осмотра жилья у Дёмушкина изъяли всю технику.
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ТАСС / Артём Коротаев