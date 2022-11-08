Бывшего организатора "Русских маршей" Дёмушкина проверяют на дискредитацию власти

Националиста и одного из бывших организаторов "Русских маршей" Дмитрия Дёмушкина проверяют на причастность к дискредитации государственной власти за рубежом. Как сообщила член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва, в его отношении уголовное дело не возбуждено.

"Дмитрий Дёмушкин написал мне, что дома! Ура! Отпустили! Пока проводится проверка, уголовное дело не возбуждено. Тема проверки — "возможная дискредитация государственной власти за рубежом". Конкретики не дали", — написала член СПЧ в телеграм-канале.

По словам адвоката Дёмушкина Олега Колесникова, так как уголовное дело в его отношении не возбуждено, "соответственно, у него нет никакого статуса". Кроме того, в беседе с РИА "Новости" он добавил, что проверка проводится по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".