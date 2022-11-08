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8 ноября, 13:17

Медведев допустил вероятность манипуляций во время выборов в Конгресс США

Медведев предложил посмотреть, чем закончатся манипуляции с выборами в Конгресс США

Выборы в американский Конгресс вполне могут сопровождаться различными манипуляциями. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и посоветовал понаблюдать за их результатами. Предложение он озвучил в ходе партийной встречи в Сахалинской области.

"Вы сказали, что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами. Но это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали", — отметил Медведев после выступления губернатора региона Валерия Лимаренко.

По его словам, манипуляции никак не относятся к выборам в России, чего нельзя сказать о США. В заключение он предложил посмотреть, чем они закончатся сегодня.

Промежуточные выборы в Конгресс США проходят сегодня, 8 ноября. Американцам предстоит выбрать новый состав Палаты представителей, а также треть членов Сената. Как известно, большая часть избирателей проголосовала досрочно. Также американцы ранее назвали ситуацию в экономике решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс. Согласно опросу ABC News и Washington Post, этот вопрос сейчас беспокоит 80% респондентов.

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В США же уверены, что промежуточные выборы в Конгресс покажут, куда движется государство — к выздоровлению или погибели. По оценке аналитиков, партии представляют "две в корне разные Америки". Республиканцы предлагают энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. Демократы отстаивают право детей самим определять пол, призывают сидеть в темноте ради "зелёной" повестки и позволяют въезжать в государство нелегальным иммигрантам.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Оксана Попова

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