Медведев допустил вероятность манипуляций во время выборов в Конгресс США

Выборы в американский Конгресс вполне могут сопровождаться различными манипуляциями. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и посоветовал понаблюдать за их результатами. Предложение он озвучил в ходе партийной встречи в Сахалинской области.

"Вы сказали, что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами. Но это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали", — отметил Медведев после выступления губернатора региона Валерия Лимаренко.

По его словам, манипуляции никак не относятся к выборам в России, чего нельзя сказать о США. В заключение он предложил посмотреть, чем они закончатся сегодня.

Промежуточные выборы в Конгресс США проходят сегодня, 8 ноября. Американцам предстоит выбрать новый состав Палаты представителей, а также треть членов Сената. Как известно, большая часть избирателей проголосовала досрочно. Также американцы ранее назвали ситуацию в экономике решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс. Согласно опросу ABC News и Washington Post, этот вопрос сейчас беспокоит 80% респондентов.