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8 ноября, 13:10

Александр Масляков снова стал ведущим КВН

Ведущим шоу "Клуб весёлых и находчивых" вновь стал Александр Масляков, который временно уходил с должности после заражения коронавирусом в феврале 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

"Ведущий — Александр Васильевич Масляков", говорится в заявлении. Также уточняется, что уже 12 ноября команды вновь встретятся на съёмках шоу со своим бессменным наставником.

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Напомним, в начале февраля стало известно, что Александр Масляков во второй раз заболел коронавирусом, из-за чего не смог вести первые игры 61-го сезона КВН. Ведущим летнего кубка шоу был Валдис Пельш, однако на постоянной основе никто Маслякова так и не заменил.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми

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