Александр Масляков снова стал ведущим КВН

Ведущим шоу "Клуб весёлых и находчивых" вновь стал Александр Масляков, который временно уходил с должности после заражения коронавирусом в феврале 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

"Ведущий — Александр Васильевич Масляков", — говорится в заявлении. Также уточняется, что уже 12 ноября команды вновь встретятся на съёмках шоу со своим бессменным наставником.