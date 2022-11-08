WADA передало "допинговое" дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

"Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в CAS", — написал он во вторник.

Напомним, что в середине сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Поводом для этого стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой был объявлен во время Олимпиады в Пекине, хотя проба бралась за полтора месяца до Игр. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира на Олимпиаде в Пекине. При этом в РУСАДА решили не оглашать приговор по "допинговому" делу Валиевой. Это вполне законно и соответствует пункту 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, в котором подчёркивается, что результаты расследования дела защищённого лица являются конфиденциальными.