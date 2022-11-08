Составлен рейтинг российских регионов по уровню автомобильного шума

Автомобильный шум является серьёзной проблемой, которая может привести к различным заболеваниям, об этом RT рассказал замруководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов. По его словам, именно автотранспорт является самым серьёзным источником лишних звуков в городе, обгоняя в этом плане стройки и промышленные предприятия.

"Вклад транспорта в разных населённых пунктах в общесуммовую картину составляет от 40 до 70%", — пояснил он.

Среди самых подверженных этой проблеме городов России Гуськов выделил Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. А вот самыми тихими являются населённые пункты Калмыкии, Камчатки и Карачаево-Черкесии.

При этом именно автошум является второй по значимости проблемой для здоровья после грязного воздуха. Он способен вызвать повышенное кровяное давление и одышку, а при длительной жизни по соседству, например, с трассой человек может заиметь головную боль, повышенную усталость, нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной систем и психоэмоционального здоровья.

Тем не менее, по словам Гуськова, за последние два-три года число исследований на тему неудовлетворительного уровня автошума снизилось.