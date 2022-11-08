Эксперт рассказал о страхе Зеленского столкнуться с Путиным на саммите G20
Публицист Новосёлов заявил, что Зеленский боится личной встречи с Путиным на G20
Президент Украины Владимир Зеленский не хотел бы лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20 в Индонезии, однако желание "поклянчить денег и оружия" у Запада может перевесить все страхи. Об этом рассказал публицист Иван Новосёлов в колонке для телеканала "360".
"Если Зеленский решит игнорировать встречу, никто этого даже не заметит. Конечно, ему не хочется упускать возможность поклянчить ещё денег и оружия, но, поскольку он боится лично столкнуться с Путиным, решение за ним. Что он там решит, мало кого волнует. В любом случае там будет его американский босс", — пояснил он.
Эксперт напомнил, что G20 — это не объединение исключительно западных государств, к тому же Украина туда не входит, зато в двадцатку включены, помимо России, в том числе Китай и Индия. А основная задача предстоящего саммита — восстановление экономического баланса в мире, подчеркнул Новосёлов. Он добавил, что в этом контексте "выходки Зеленского мало кого действительно волнуют".
"Маловероятно, что саммит на Бали приведёт к каким-то изменениям в украинском конфликте. Он посвящён не Украине, а мировым проблемам. Даже если президент России решит не ехать на саммит, нашу страну всё равно будут представлять высокопоставленные лица, её точка зрения будет услышана", — сказал публицист.
Напомним, саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее сам Зеленский заявлял, что откажется от участия в саммите, если там будет Владимир Путин. А вот вопрос о поездке президента России на G20 окончательно не решён. Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что Путин не приедет на саммит.
ТАСС / Ukrainian Presidential Press Off / Planet Pix / ZUMA