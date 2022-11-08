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8 ноября, 10:40

Зеленский планирует принять участие в саммите G20

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент Украины примет участие в саммите G20

Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, однако, скорее всего, это будет онлайн-формат. Об этом заявил во вторник спикер Офиса президента Украины Сергей Никифоров в интервью изданию "Суспільне новини".

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", проинформировал он.

Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято на этой неделе

Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято на этой неделе

Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее сам Зеленский заявлял, что откажется от участия в саммите, если там будет Владимир Путин, а вот вопрос о поездке президента России на G20 окончательно не решён. Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что Путин не приедет на саммит, но Кремль на этот счёт ничего не заявлял.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина

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