Невролог рассказала, чем опасно иглоукалывание

Популярное у поклонников альтернативной медицины иглоукалывание может вызвать ряд осложнений, в том числе привести к передаче инфекционных заболеваний и повреждению нервов и сосудов. Об этом предупредила врач-невролог "ИНВИТРО-Москва" Анастасия Бородина в беседе с газетой "Известия".

Иглорефлексотерапия (акупунктура) основана на введении стерильных одноразовых игл в акупунктурные точки. Согласно теории этого китайского метода, они расположены в определённом порядке и образуют меридианы, по которым циркулирует жизненная энергия. Такое лечение приводит к "стимуляции восстановительных процессов". По словам Бородиной, процедура в целом безопасна, но может может привести к осложнениям.

"К ним относятся передача инфекционных заболеваний, оставшиеся фрагменты иглы, повреждение нервов и сосудов, очень редко — пневмоторакс, пневмоперитонеум, пункция органов, тампонада сердца и остеомиелит. Местные осложнения могут включать кровотечение, ожоги при электроакупунктуре, контактный дерматит, простреливающую боль и парестезии — ощущение жжения, покалывания, ползания мурашек и другие", — сказала невролог.

Процедуру нельзя проходить при наличии злокачественных новообразований, активных инфекций, заболеваний крови и кожи, а также тяжёлой нейтропении после миелосупрессивной химиотерапии. Делать иглоукалывание можно только у специалистов с высшим медицинским образованием и в медклиниках, рекомендует Бородина.