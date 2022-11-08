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8 ноября, 10:26

В Британии назвали "слабость", которая может привести к войне с Россией

Глава Комитета разведки Британии рассказал, что может привести к войне с Россией

Сокращение военного бюджета Великобритании может привести к вооружённому конфликту с Россией, считает глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Соединённого Королевства Джулиан Льюис.

Он утверждает, что правительство нового премьера Риши Сунака не может позволить себе отказаться от планов по увеличению расходов на оборону до 3% от ВВП, поскольку Москва сочтёт это признаком слабости.

"Если мы, Боже упаси, вступим в вооружённый конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств", — сказал Льюис в интервью Daily Mail.

Тема передачи Украине оружия расколола политические элиты Швейцарии

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Ранее обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз заявил, что Сунак может значительно сократить программу помощи украинским беженцам из-за серьёзного дефицита бюджета в стране. Автор статьи отмечает, что премьер-министр и его команда обнаружили в бюджете королевства "чёрную дыру" размером в 50 миллиардов фунтов.

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Getty Images / Art In All Of Us / Fred Marie

Ирина Фальке

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