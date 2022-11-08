В Британии назвали "слабость", которая может привести к войне с Россией

Сокращение военного бюджета Великобритании может привести к вооружённому конфликту с Россией, считает глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Соединённого Королевства Джулиан Льюис.

Он утверждает, что правительство нового премьера Риши Сунака не может позволить себе отказаться от планов по увеличению расходов на оборону до 3% от ВВП, поскольку Москва сочтёт это признаком слабости.

"Если мы, Боже упаси, вступим в вооружённый конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств", — сказал Льюис в интервью Daily Mail.