Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях

Министр энергетики Турции Фатих Дёнмез сообщил, что страна начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Он отметил в интервью телеканалу TRT Haber, что Анкара не намерена останавливаться на этом.

"Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", — сказал глава министерства. По словам Дёнмеза, в настоящее время стороны ведут технические работы по торговле в национальных валютах.