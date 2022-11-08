Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях
Министр энергетики Турции заявил о переходе на частичную оплату российского газа в рублях
Министр энергетики Турции Фатих Дёнмез сообщил, что страна начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Он отметил в интервью телеканалу TRT Haber, что Анкара не намерена останавливаться на этом.
"Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении", — сказал глава министерства. По словам Дёнмеза, в настоящее время стороны ведут технические работы по торговле в национальных валютах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна и дальше будет переходить на расчёты в национальных валютах при поставках энергоносителей, как уже произошло с Китаем и рядом других государств. На форуме "Российская энергетическая неделя" он также отметил, что на такую систему перешли и некоторые европейские партнёры.
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