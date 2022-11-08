Менеджер Некоглая объяснил Лайфу смысл резонансного видео с "пародией" на солдата ВС РФ

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) в новом видео с "пародией" на российского солдата, который отбрасывает прилетающие гранаты, не хотел кого-либо обидеть, а общественность не так поняла ролик. Об этом Лайфу заявил его менеджер.

"Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебётся. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то. Люди не так восприняли это!" — заявил менеджер блогера.

Отметим, что ролик сопровождается отрывком из песни Rasputin группы Bonney M, перевод которого выглядит следующим образом: "Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь".