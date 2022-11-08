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Регион
Опубликовано 8 ноября 2022, 10:26
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Менеджер Некоглая объяснил Лайфу смысл резонансного видео с "пародией" на солдата ВС РФ

Менеджер Некоглая заявил, что блогер не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) в новом видео с "пародией" на российского солдата, который отбрасывает прилетающие гранаты, не хотел кого-либо обидеть, а общественность не так поняла ролик. Об этом Лайфу заявил его менеджер.

"Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебётся. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то. Люди не так восприняли это!" — заявил менеджер блогера.

Отметим, что ролик сопровождается отрывком из песни Rasputin группы Bonney M, перевод которого выглядит следующим образом: "Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь".

Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ
Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что Лига безопасного интернета призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить видео блогера Некоглая (Николая Лебедева) на предмет дискредитации ВС РФ. В видео звезда Сети "пародирует" солдата ВС РФ, который отбрасывает прилетающие к нему гранаты, сброшенные с беспилотника.

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VK / Некоглай

Артур Белкин
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