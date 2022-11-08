Менеджер Некоглая объяснил Лайфу смысл резонансного видео с "пародией" на солдата ВС РФ
Менеджер Некоглая заявил, что блогер не пытался кого-либо оскорбить "пародией" на солдата
Блогер Некоглай (Николай Лебедев) в новом видео с "пародией" на российского солдата, который отбрасывает прилетающие гранаты, не хотел кого-либо обидеть, а общественность не так поняла ролик. Об этом Лайфу заявил его менеджер.
"Ну вы же перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебётся. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то. Люди не так восприняли это!" — заявил менеджер блогера.
Отметим, что ролик сопровождается отрывком из песни Rasputin группы Bonney M, перевод которого выглядит следующим образом: "Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь".
Ранее Лайф сообщал, что Лига безопасного интернета призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить видео блогера Некоглая (Николая Лебедева) на предмет дискредитации ВС РФ. В видео звезда Сети "пародирует" солдата ВС РФ, который отбрасывает прилетающие к нему гранаты, сброшенные с беспилотника.