Киев рассматривает отказ от Донбасса и нейтральный статус страны, заявил экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о том, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идут обсуждения переговорной позиции. По его данным, в Киеве рассматривают вариант отказа от Донбасса. Об этом Кива написал в телеграм-канале.

"По моей информации, в офисе Зеленского прорабатывают переговорную позицию и вариант отказа от юго-востока Украины в пользу Москвы, потери выхода к Чёрному и Азовскому морям, нейтральный статус Украины, частичное признание (не отрицание) новых субъектов РФ", — подчеркнул он.

Кива рассказал, что данные варианты будут предложены при условии того, что украинскому президенту сохранят власть. В числе условий для уступок и прекращение боевых действий. При этом экс-депутат убеждён, что такое решение киевские власти преподнесут как "очередную победу".

Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе — "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".