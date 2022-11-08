Психолог перечислила звоночки, при которых следует бежать из абьюзивных отношений

Практикующий психолог Юлия Жукова рассказала "Газете.ру" о том, что такое абьюз, и о признаках безнадёжных отношений. В первую очередь она выделила наличие у партнёра скрытности, когда он не рассказывает вам о своей жизни, увлечениях и работе. Жукова уверяет, что это признак недоверия. Также насторожиться стоит, если партнёр не проявляет интереса к вашей жизни.

"Если его это не интересует, значит, вы его тоже не интересуете. Сюда же относится игнорирование вашего мнения во время обсуждений, нежелание прислушиваться или хотя бы слышать", — пояснила она.

Ещё одним звоночком являются постоянные пустые обещания. Необходимо задуматься о желании жить с чувством перманентного разочарования. Если партнёр действительно хочет исполнить сказанное, то он найдёт способ. Также подумать об уходе стоит в том случае, если вас постоянно сравнивают с кем-то другим и хотят "переделать". Психолог утверждает, что такое поведение является абьюзом.

"Нормально говорить о своих желаниях аккуратно, не травмируя другого. Если же это подаётся в формате "у Степана пресс какой, не то что у тебя" или "Алёнка такая женственная, тебе бы так же" — это абьюз", — добавила она.

Насторожить должны и неоправданные ревность и контроль. Если ваш телефон постоянно проверяют, а на работу наносятся внезапные визиты, то нелишним будет задуматься о целесообразности таких отношений. Ещё плохо влияет на отношения несовместимость в сексе и нежелание говорить на эту важную тему.

"Не будут счастливыми и отношения, в которых партнёр или оба склонны к эмоциональной раскачке. То внимательность, то холодность — плохой знак. Как и наличие в паре кого-то третьего, влияющего на отношения. Это может быть мама, любовник, друг, брат, сын и кто угодно, кто мешает, и с этим ничего не получается сделать", — заявила Жукова.

Из очевидного — наличие унижений и насилия. Эксперт уверена, что в таких случаях нет места любви. Здоровые отношения строятся на доверии, понимании и адекватной привязанности.