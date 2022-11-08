Критик Соседов дал Киркорову совет после выхода на сцену в колготках поверх трусов

Вместо того чтобы эпатировать публику дикими и дорогими нарядами, певец Филипп Киркоров мог бы купить участникам спецоперации на Украине необходимые вещи: термобельё и одеяла. Об этом сказал звёздный критик Сергей Соседов в беседе с "Газетой.ru", комментируя прозрачные лосины музыканта на концерте в Алма-Ате.

"Когда идёт специальная военная операция, аморально выходить в таких дорогущих костюмах. Эти деньги можно было бы отдать тем же солдатам, которым не хватает термобелья, одеял, каких-то вещей необходимых. Вот чем надо заниматься, куда деньги отдавать свои. А не на сумасшедшие наряды, бесконечные дорогущие туалеты", — сказал он.

Эксперт признался, что не видел костюма Киркорова, но суть не в том, в чём вышел исполнитель на сцену, а в том, что на подобный эпатаж тратится уйма денег. По словам Соседова, у артиста такая профессия — "радовать людей, эпатировать, оживлять", однако сейчас не та ситуация.