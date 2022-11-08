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8 ноября, 14:01

Критик Соседов дал Киркорову совет после выхода на сцену в колготках поверх трусов

<p>Филипп Киркоров на концерте в Казахстане. Видео © TikTok / <a href="https://www.tiktok.com/@gulzara_mergiyazova/video/7163300149232471301" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gulzara_mergiyazova</a></p>

Филипп Киркоров на концерте в Казахстане. Видео © TikTok / gulzara_mergiyazova

Вместо того чтобы эпатировать публику дикими и дорогими нарядами, певец Филипп Киркоров мог бы купить участникам спецоперации на Украине необходимые вещи: термобельё и одеяла. Об этом сказал звёздный критик Сергей Соседов в беседе с "Газетой.ru", комментируя прозрачные лосины музыканта на концерте в Алма-Ате.

"Когда идёт специальная военная операция, аморально выходить в таких дорогущих костюмах. Эти деньги можно было бы отдать тем же солдатам, которым не хватает термобелья, одеял, каких-то вещей необходимых. Вот чем надо заниматься, куда деньги отдавать свои. А не на сумасшедшие наряды, бесконечные дорогущие туалеты", — сказал он.

Эксперт признался, что не видел костюма Киркорова, но суть не в том, в чём вышел исполнитель на сцену, а в том, что на подобный эпатаж тратится уйма денег. По словам Соседова, у артиста такая профессия — "радовать людей, эпатировать, оживлять", однако сейчас не та ситуация.

Напомним, поп-король Филипп Киркоров на концерте в Алма-Ате 7 ноября поразил публику, выйдя на сцену в нижнем белье. Видео, как певец выступал в капроновом костюме поверх трусов, разлетелось в Сети и вызвало резкие комментарии фанатов музыканта.

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Татьяна Миссуми

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