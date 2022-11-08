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8 ноября, 13:58

Приостановленное из-за ремонта автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту, которое прерывали из-за ремонтных работ, полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 16:00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.

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Напомним, движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили 8 ноября до 16:00. Это было связано с проведением технологических работ на объекте.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Артур Белкин

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