Смерть в Хогвартсе: Умер актёр – голос Распределяющей шляпы в "Гарри Поттере"

Британский актёр Лесли Филлипс, подаривший голос Распределяющей шляпе в серии фильмов о молодом волшебнике Гарри Поттере, умер на 98-м году жизни. Скорбную новость сообщила газета The Independent​​​​​​.

По данным издания, актёр скончался в результате "продолжительной болезни". Он уже дважды перенёс инсульт.