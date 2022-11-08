Смерть в Хогвартсе: Умер актёр – голос Распределяющей шляпы в "Гарри Поттере"
Умер актёр Лесли Филлипс, подаривший голос Распределяющей шляпе в "Гарри Поттере"
Актёр Лесли Филлипс. Фото © Getty Images / Chris Jackson / Orange
Британский актёр Лесли Филлипс, подаривший голос Распределяющей шляпе в серии фильмов о молодом волшебнике Гарри Поттере, умер на 98-м году жизни. Скорбную новость сообщила газета The Independent.
По данным издания, актёр скончался в результате "продолжительной болезни". Он уже дважды перенёс инсульт.
Более 70 лет своей жизни Филлипс отдал кинематографу. В числе прочего он играл в фильме Стивена Спилберга "Империя солнца" (1987) и боевике Саймона Уэста "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001).
Ранее умер шотландский актёр Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в серии фильмов "Гарри Поттер". За свою карьеру он снялся в десятках различных фильмов и сериалов. Свои соболезнования принесла автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она подчеркнула талант Колтрейна и его чувство юмора. Также почтил память актёра звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф.