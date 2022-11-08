Путин посетил выставку в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади

Президент России Владимир Путин посетил выставку, посвящённую военному параду 7 ноября 1941 года, которую развернули прямо под открытым небом на Красной площади. Об этом сообщил вечером во вторник журналист Павел Зарубин, показав у себя в соцсетях кадры, которые войдут в программу "Москва. Кремль. Путин".

Путин посетил выставку в честь годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Видео © Telegram / Зарубин

81 год назад, 7 ноября 1941 года, в разгар боёв за Москву, на Красной площади состоялся легендарный военный парад, подготовка к которому проходила в условиях строжайшей секретности. Он проводился по всей форме в традициях Российской армии и даже с военной музыкой. Для этого был сформирован сводный оркестр, которым руководил композитор и дирижёр Василий Агапкин — автор знаменитого "Прощания славянки".

На параде были представлены пехота, конница, артиллерия, танки, моряки, войска ПВО и НКВД, прошли торжественным маршем курсанты военных училищ и рабочие батальоны. Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, было задействовано 140 артиллерийских орудий, 160 танков и 232 машины. В память о тех временах с 5 ноября Красная площадь превратилась в интерактивный музей под открытым небом, где разместили танки, военные самолёты и вооружения советских времён. Для посетителей развесили тематические плакаты и поставили интерактивные экраны.