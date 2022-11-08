Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка
Фото с места, где перевернулся рейсовый автобус. Обложка © t.me / mediamvd
Семилетняя девочка погибла и ещё семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Новосибирской области. Рейсовый ПАЗ опрокинулся в кювет, сообщили в полиции.
В пресс-службе ведомства уточнили, что авария случилась вечером в Татарском районе. Автобус направлялся по маршруту Татарск – Рождественка и в какой-то момент съехал в правый кювет, а затем перевернулся.
"По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка автобуса — девочка семи лет — от полученных травм скончалась на месте. Всего в салоне находилось 14 пассажиров. Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, состояние опьянения не установлено", — передаёт телеграм-канал "МВД Медиа", уточняя, что обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что шесть аварий с участием 38 автомобилей произошло на мосту под Владивостоком. Среди пострадавших два человека, один из них несовершеннолетний.