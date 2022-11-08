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8 ноября, 14:29

Под Новосибирском в ДТП с автобусом погибла семилетняя девочка

<p>Фото с места, где перевернулся рейсовый автобус. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mediamvd/14710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mediamvd </a></p>

Фото с места, где перевернулся рейсовый автобус. Обложка © t.me / mediamvd

Семилетняя девочка погибла и ещё семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Новосибирской области. Рейсовый ПАЗ опрокинулся в кювет, сообщили в полиции.

В пресс-службе ведомства уточнили, что авария случилась вечером в Татарском районе. Автобус направлялся по маршруту Татарск – Рождественка и в какой-то момент съехал в правый кювет, а затем перевернулся.

"По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка автобуса — девочка семи лет — от полученных травм скончалась на месте. Всего в салоне находилось 14 пассажиров. Водитель освидетельствован на месте. По результатам исследования, состояние опьянения не установлено", — передаёт телеграм-канал "МВД Медиа", уточняя, что обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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Ирина Фальке

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