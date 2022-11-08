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8 ноября, 14:43

Владелец Zara и Bershka подтвердил, что магазины откроются в РФ под новыми брендами

Zara и Bershka откроются в России под другими названиями

Магазины Zara и Bershka возобновят деятельность в России, но под другими названиями. Об этом "Известиям" рассказали в испанском холдинге Inditex, который владеет этими и рядом других брендов и продаёт свой российский бизнес группе компаний Daher.

"Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. Группа компаний Daher будет работать в РФ под собственными брендами", уточнили в компании.

Там добавили, что Inditex уже достигла первоначального соглашения о продаже Daher своего бизнеса в стране, которое теперь подлежит одобрению Правительством РФ.

Озвучены сроки открытия магазинов Zara после ребрендинга

Озвучены сроки открытия магазинов Zara после ребрендинга

Напомним, о прекращении работы брендов Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius) в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цены на их одежду, со слов поклонников марки, оказались заметно выше, чем в офлайн-магазинах. А 25 октября стало известно, что Zara якобы возвращается в Россию под новым названием "Новая мода".

Обложка ©

Getty Images / Oleg Nikishin

Татьяна Миссуми

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