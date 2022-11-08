Владелец Zara и Bershka подтвердил, что магазины откроются в РФ под новыми брендами

Магазины Zara и Bershka возобновят деятельность в России, но под другими названиями. Об этом "Известиям" рассказали в испанском холдинге Inditex, который владеет этими и рядом других брендов и продаёт свой российский бизнес группе компаний Daher.

"Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. Группа компаний Daher будет работать в РФ под собственными брендами", — уточнили в компании.

Там добавили, что Inditex уже достигла первоначального соглашения о продаже Daher своего бизнеса в стране, которое теперь подлежит одобрению Правительством РФ.