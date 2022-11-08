Москвичи не смогут увидеть кровавую Луну
Синоптик Позднякова: Москвичи не смогут увидеть "кровавую Луну" из-за облаков
Жители столицы не увидят сегодня лунного затмения из-за погоды, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Спутник Земли должен показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения, но плотные облака в это время его скроют.
"Небо полностью закрыто облаками, поэтому никакого затмения мы сегодня не увидим", — сказала Позднякова в разговоре с РИА "Новости".
Ранее читатели с Дальнего Востока прислали Лайфу первые видео кровавой луны. Красивыми кадрами поделились жители Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Читы, Южно-Сахалинска и Якутска.
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ТАСС / Максим Чурусов