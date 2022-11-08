Москвичи не смогут увидеть кровавую Луну

Жители столицы не увидят сегодня лунного затмения из-за погоды, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Спутник Земли должен показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения, но плотные облака в это время его скроют.