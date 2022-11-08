Индекс безработицы в России опустился до рекордно низких значений

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали падение индекса безработицы в России до рекордно низких значений за последние восемь лет. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

"Индекс безработицы демонстрирует актуальность проблемы безработицы. Показатель рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов на вопрос "Сколько человек среди Ваших близких, знакомых потеряли работу в течение последних 2–3 месяцев?" — поясняют аналитики, что такое индекс безработицы.

В релизе поясняется, что рынок труда начал восстанавливаться после нескольких лет пандемии коронавируса, а в сентябре 2022 года сразу 70% россиян признались, что среди их окружения нет людей, которые остались без работы в последние два-три месяца. При этом с марта текущего года данный показатель колеблется примерно на этом же уровне: 68–70%.

В итоге в сентябре индекс безработицы упал до отметки в –49 пунктов, что является минимальным значением за последние восемь лет. Примечательно, что месяцем ранее показатель находился на уровне –45 пунктов. При этом в целом данное значение рассчитывается в диапазоне от –100 до 100 в зависимости от актуальности проблемы для участвующих в опросе.