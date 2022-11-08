Названы три причины, по которым выпечка может вызывать рак

Злоупотребление дрожжевой выпечкой может привести к развитию онкологии, рассказала "Москве 24" кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Всему виной большое количество углеводов, которые нарушают микрофлору кишечника.

Также негативное влияние оказывают трансжиры и маргарин. Ещё одной опасностью, по словам Русаковой, является глютен. Из-за невосприимчивости или плохой переносимости этого белка выпечка у некоторых будет вызывать воспалительные изменения в желудочно-кишечном тракте, а любое воспаление может привести к перерождению обычных клеток в раковые, заключила врач.