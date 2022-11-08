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8 ноября, 14:54

Названы три причины, по которым выпечка может вызывать рак

Диетолог Русакова рассказала, почему любители выпечки рискуют заиметь онкологию

Злоупотребление дрожжевой выпечкой может привести к развитию онкологии, рассказала "Москве 24" кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Всему виной большое количество углеводов, которые нарушают микрофлору кишечника.

"Это может приводить к запорам — соответственно, риск онкологических заболеваний повышается", — объяснила нутрициолог.

Также негативное влияние оказывают трансжиры и маргарин. Ещё одной опасностью, по словам Русаковой, является глютен. Из-за невосприимчивости или плохой переносимости этого белка выпечка у некоторых будет вызывать воспалительные изменения в желудочно-кишечном тракте, а любое воспаление может привести к перерождению обычных клеток в раковые, заключила врач.

Врач перечислил причины развития рака почек

Врач перечислил причины развития рака почек

Лайф писал, что онколог развеял миф о передаче рака по наследству. Согласно приведённым данным, риск такого приобретения оценивается лишь в 5%.

Обложка ©

Getty Images / Hyoung Chang

Матвей Шандрыголов
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