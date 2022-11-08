НОМ: Американская система выборов лишила 8,6 млн граждан избирательного права

На промежуточных выборах в Конгресс США примерно 8,6 млн американцев будут лишены активного избирательного права или ограничены в этом праве. Такие цифры получили в Российском фонде свободных выборов, сообщает Независимый общественный мониторинг. Уточняется, что в ряде штатов лишение отдельных категорий граждан избирательных прав является пожизненным.

Согласно последней переписи населения США (2020 год), на территории 50 штатов проживает 330,75 млн человек, 66% из них зарегистрировались как избиратели при подготовке к проведению промежуточных выборов в Конгресс.

Согласно Конституции США, около 600 тысяч жителей округа Колумбия могут принимать участие в голосовании на выборах президента США, но при этом у них нет такого права при проведении выборов в палаты Конгресса США. По этой причине федеральный округ не имеет своего представительства в Сенате, а в Палате представителей имеет только одного делегата с правом совещательного (а не решающего) голоса.

Ещё около 3,5 млн жителей пяти территорий США — Американского Самоа, Виргинских островов, Гуама, Северных Марианских Островов, Пуэрто-Рико, — свыше 90% которых составляют представители национальных меньшинств, также не имеют права принимать участие в голосовании на выборах в Конгресс США. И они тоже не имеют там своего представительства.

Около 5,2 млн граждан США лишены избирательных прав в связи с совершением преступлений и тюремным сроком более одного года. При этом около 58% (более трёх миллионов) уже отбыли наказание.

Как подсчитали в Российском фонде свободных выборов, в общей сложности 8,6 млн американских граждан не имеют, ограничены либо лишены избирательных прав при проведении выборов в Конгресс США. Исполнительный директор Независимого общественного мониторинга, член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова считает, что приведённые факты свидетельствуют о том, что американское законодательство фактически декларирует отказ от принципа всеобщности избирательного права и всеобщих выборов в США.

Схожие претензии к американской избирательной системе предъявляла ОБСЕ. По данным доклада Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ о промежуточных выборах в США, подготовленного по итогам визита в США 23–27 мая 2022 года, 5,2 млн граждан лишены избирательных прав в связи с судимостью, при этом 58% уже отбыли срок наказания.